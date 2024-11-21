Возможность начала ядерного конфликта с участием России оценили в Кремле

Россия стремится прилагать максимум усилий по недопущению ядерного конфликта. Об этом в эфире радиостанции «Маяк» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы подчеркивали в обновленной доктрине, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», — сказал он.

Песков выразил надежду, что и другие страны будут занимать ответственную позицию и не заниматься провокационными действиями.

Представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне подчеркивал, что США необходимо для предотвращения ядерной войны поддерживать связь со всеми странами, в том числе и Россией. Он призвал возобновить предметный диалог и больше не прерывать его.