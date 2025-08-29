Возможно, вернется еще сильнее: для чего США свернули проект USAID

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Агентство по международному развитию, более известное как USAID, официально закрывается. С чем это связано и как власти страны будут взаимодействовать с другими странами дальше, рассказал 360.ru политолог-американист Константин Блохин.

«Это не значит, что они отказываются от технологий цветных революций и других. Просто я думаю, что задача — эту технологию сделать более эффективной и конкурентоспособной, чтобы это было под контролем непосредственно у Трампа», — заявил он.

По версии Блохина, бывших сотрудников агентства перепрофилируют на работу против Китая, Ирана, стран Латинской Америки и других новых целей. При этом и сам Трамп опасается агентства, поскольку в нем много сторонников Демократической партии.

Ранее экс-глава USAID Саманта Пауэр в беседе с пранкерами призналась, что выделяла десятки миллионов долларов на программы в Молдавии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти признания вызывают страх.