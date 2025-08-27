«Не знаю, что страшнее». Захарова осудила признание экс-главы USAID

Признание экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о финансировании программ влияния в Молдавии вызывают страх. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала беседу Пауэр с пранкерами Вованом и Лексусом, в ходе которой она раскрыла масштаб вмешательства США в дела Молдавии.

«Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — написала Захарова.

Она обратила внимание на фрагмент, в котором Пауэр говорила о выделении «десятков миллионов долларов» на программы в Молдавии, которые реализовывались «на больший срок, чем на Украине».

Ранее в МИД России раскритиковали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений с военных поставок Украине. По словам Захаровой, такие высказывания говорят о «наступательной неадекватности» европейских политиков.