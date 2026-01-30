Галлюциногенные грибы, которые во время визита в Китай заказала в ресторане британская делегация, могли бы сделать работу премьер-министра Кира Стармера более эффективной. На это с иронией указал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Возможно, грибы просветят их, помогут остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить разрушение западной цивилизации», — пошутил он.

О том, что британцы попробовали в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang грибы «Цзянь Шоу Цин», рассказала газета The Telegraph. Ел ли их Стармер, неизвестно, прием устроили для всей делегации из 140 человек.

Ранее Дмитриев запустил на своей странице голосование об отставке Стармера. Сами британцы предпочли бы видеть на посту премьер-министра актера Хью Гранта, сыгравшего главу правительства в фильме «Реальная любовь».