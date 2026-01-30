Британская делегация в Пекине съела блюда с галлюциногенными грибами
Telegraph: делегация Стармера пообедала в Китае галлюциногенными грибами
Британская делегация во главе с премьер-министром страны Киром Стармером во время визита в Китай заказала и съела блюда с галлюциногенными грибами. Об этом написала газета Telegraph.
По данным издания, первой остановкой Стармера после прибытия в Пекин стал ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный благодаря блюдам из грибов.
Делегация из 140 человек забронировала весь зал и заказала самые популярные позиции, включая «Цзянь Шоу Цин».
«Знаменитое грибное блюдо, которое может вызывать галлюцинации при неправильном приготовлении», — сказано в материале.
Управляющий заведения в разговоре с журналистами добавил, что в заказ входили популярные юньнаньские блюда: ребрышки со сливами, рулеты из говядины с мятой и грибы с баклажанами и черным чесноком.
Хозяин ресторана подарил Стармеру и каждому члену делегации по статуэтке летающей лошади, изготовленной местным художником в честь наступившего года.
