Возглавившая британский МИД Иветт Купер первым делом посетит Киев

Глава МИД Великобритании Иветт Купер посетит Киев в качестве своего первого зарубежного визита с момента назначения на должность. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на заявление Форин-офиса.

В первые дни на новой должности Купер отправится в Киев.

«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — объяснила она.

Кроме того, Купер объявила о выделении Великобританией помощи Украине в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллиардов рублей). Из них 100 миллионов фунтов стерлингов (11,6 миллиардов рублей) пойдут на ремонт систем водоснабжения и отопления, а 42 миллиона (около пяти миллиардов рублей) — «на защиту электросетей, а также газовой и энергетической инфраструктуры».

Купер назначили на пост главы британского МИД после политического скандала, в центре которого оказалась заместитель премьер-министра Анджела Рейнер. Ее обвинили в недоплате налогов при покупке квартиры.