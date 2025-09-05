В Британии после скандалов сменились ключевые министры

В Великобритании разгорелся политический кризис, заместитель премьер-министра Анджела Рейнер ушла в отставку после обвинений в недоплате налогов при покупке квартиры. Власти назначили и новую главу МИДа.

Рейнер занимала сразу несколько постов — замглавы правительства, замлидера Лейбористской партии и министра по делам жилья.

Ее уход вынудил премьер-министра Кира Стармера не только искать замену в кабинете, но и готовиться к внутрипартийным выборам нового заместителя лидера, поскольку эта должность избирается членами партии.

В письме об отставке Рейнер признала, что совершила ошибку и берет полную ответственность на себя. Ее отставка привела и к серьезной перестановке в кабинете министров.

Место Рейнер получил Дэвид Лэмми, который возглавлял Министерство иностранных дел. Теперь он совмещает должность заместителя премьера с постом министра юстиции.

Бывшая глава Минюста Шабана Махмуд, известная инициативами по реформированию тюремной системы, возглавила МВД.

Главой Министерства иностранных дел стала Иветт Купер. Ранее она работала в парламенте по линии внутренних дел.

