Погибшая в США любимица Тарасовой. Какой была фигуристка Волянская

Крушение самолета Bombardier авиакомпании American Airlines в Вашингтоне навсегда останется черной страницей в истории фигурного катания. На борту лайнера находились спортсмены и тренеры, которые возвращались с чемпионата США в Канзасе. В числе погибших оказалась бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которая тренировала молодых спортсменов, делясь с ними своим опытом и мастерством.

Как погибла Инна Волянская?

На чемпионат США в канзасский город Уичито Полянская полетела вместе со своими учениками Франко Апарисио и Эверли Ливингстон.

Фото: Instagram.com*/innasskaters / Соцсети

Во время возвращения с соревнований самолет с тренерами и спортсменами столкнулся с военным вертолетом, вылетевшим на плановый испытательный полет с военной базы в районе Вашингтона. От удара пассажирский лайнер упал в реку Потомак. После сообщения об аварии заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова начала обзванивать всех переехавших в США российских фигуристов.

В комментарии 360.ru она заявила, что Энтони Пономаренко и Аннабель Морозовой в упавшем самолете не было. В момент крушения они находились дома.

Мне не удалось связаться с Инной Волянской, потому что у нее нет связи. Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР

Сообщение о гибели фигуристки она встретила очень эмоционально. «Это моя ученица и любовь. Я крестила ее ребенка. Кошмар», — подчеркнула она. Тарасова не только учила Волянскую, но и работала с ней после завершения ее спортивной карьеры. Фигуристка вместе со своим партнером и первым супругом Валерием Спиридоновым входила в созданный тренером ледовый театр «Все звезды России», который успешно гастролировал по всему миру.

Спортивная карьера Инны Волянской

Москвичка Инна Волянская встала на коньки в совсем юном возрасте и быстро поняла, что фигурное катание — это ее призвание. Она тренировалась в добровольном спортивном обществе «Труд», где работала Татьяна Тарасова.

Фото: Википедия

Там же фигуристка познакомилась со своим партнером и будущим мужем Валерием Спиридоновым. Они стали бронзовыми призерами чемпионата СССР 1979 года. Первая медаль открыла 14-летней спортсменке путь к блестящей карьере.

Через год на союзном первенстве Волянская и Спиридонов взяли вторую бронзу. Главные награды пара завоевала на Кубке страны и Спартакиаде народов Советского Союза.

Фото: РИА «Новости»

На международные турниры фигуристы вышли в 1981 году, когда завоевали серебряные медали на Prague Skate в Чехии, а спустя год доказали всему миру, что они настоящие мастера, забрав золото турнира Nebelhorn Trophy в Германии и соревнований Grand Prix International St. Gervais во Франции. Всего в активе пары шесть международных наград.

Чем занималась Волянская после ухода из спорта?

После окончания спортивной карьеры в середине 80-х годов Волянская и Спиридонов перешли в ледовый театр «Все звезды России», созданный Тарасовой. Площадка предлагала зрителям настоящее шоу, где артисты не только выполняли сложнейшие пируэты на льду, но и по-настоящему играли свои роли.

Заслуженный тренер СССР, вспоминая о тех временах в своей книге «Красавица и чудовище», отмечала, что она заранее готовила своих учеников к лицедейству.

Я занималась актерским мастерством со своими учениками, хотя к спортивным тренировкам оно, казалось бы, не имело отношения. А я мучила спортсменов дикими для них вопросами: о чем они думают, когда молчат, когда стоят в позиции, о чем говорит его или ее спина. Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР

Она подчеркивала, что зрителей восхищали танцы Волянской и Ольги Воложинской, которые они устраивали на льду.

Фото: Instagram*.com/volyanskayainna / Соцсети

«Я каждый день смотрела спектакль и каждый день отмечала, как они искренне живут на сцене, не имея никакой артистической выучки. Они — совершенно не боюсь этого слова — творили высокое искусство», — вспоминала Тарасова.

Ледовый театр много гастролировал по миру, и везде его принимали овациями. В январе 1990 года труппа приехала в Солт-Лейк-Сити для совместного выступления на местной ледовой арене Salt Palace с чемпионами Олимпийских игр 1984 года в Сараеве, британскими фигуристами Джейсоном Торвиллом и Кристиной Дин.

Они, как и советские спортсмены, после ухода из большого спорта создали свое шоу, с которым гастролировали по всему миру.

Тарасова отмечала, что Волянская всегда ответственно подходила к своим выступлениям. Во время семимесячных гастролей по Великобритании не пропустила ни одного из 200 шоу. Но именно во время этих гастролей в труппе произошел раскол.

Как Инна Волянская пережила предательство мужа?

Валерий Спиридонов бросил Инну Волянскую и ушел к участнице труппы Лене Гараниной, которая тоже была замужем. Спортсмена не остановило даже наличие дочери.

Тарасова писала, что ее любимая ученица еле смогла доработать до конца гастролей, потому что выступать ей приходилось вместе с предавшем ее мужем. После этого основательница ледового театра уволила Спиридонова и Гаранину, а также всех, кто был замешан в скандале.

Фото: Instagram*.com/volyanskayainna / Соцсети

«К нам пришел Леша Тихонов, которого мне с трудом удалось уговорить. Тихонов не хотел уходить из спорта, к тому же подписал в Японии контракт с местной федерацией. Я ему сказала: „Леша, у меня есть партнерша, парница от бога. Вы оба будете счастливы, когда начнете вместе кататься“, — рассказывала заслуженный тренер СССР о двукратном чемпионе Европы.

По ее словам, увидев, как работает Волянская, спортсмен отказался от поездки в Японию и вошел в состав труппы, а Волянская, начав учить нового партнера, быстро пришла в себя.

Как Волянская попала в США?

Инна Волянская переехала в США после развала Советского Союза. Полученный заграничный гастрольный опыт помог ей быстро адаптироваться. Она присоединилась к шоу Джейсона Торвилла и Кристины Дин, с которыми подружилась во время турне с ледовым театром по США.

Фото: Instagram*.com/volyanskayainna / Соцсети

С 2002 года Волянская начала тренерскую карьеру, присоединившись к команде спортивного ледового комплекса Ashburn Ice House в городе Ашберн в Вирджинии.

Среди ее учениц оказалась русская девочка София Безкоровайная, которая показала хорошие результаты на американских чемпионатах.

В США Волянская вышла замуж. Второй брак оказался крепче первого. Успешная карьера, счастливая семья — все это оборвалось 30 января 2025 года. День, который останется черной страницей в истории фигурного катания. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.