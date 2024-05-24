Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ведомства, изначально тревогу объявили в 13:25 в Киеве, а затем особый режим распространили на все регионы страны.

С осени 2022 года российские военные начали наносить удары высокоточным оружием по пунктам военного управления, оборонной промышленности и связи на территории соседней страны. С тех пор практически каждый день на Украине объявляют воздушную тревогу.

В Минобороны России подчеркивали, что мирные жители и социальные объекты находятся вне угрозы.

Ранее стало известно, что железнодорожная инфраструктура в Харьковской области получила повреждения в результате ночных ударов. В пресс-службе «Украинских железных дорог» отмечали, что пострадали нерабочие грузовые вагоны, здания, колеи и вагон электропоезда.