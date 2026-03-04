Воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна закрыли еще на 12 часов

Небо над Катаром, Кувейтом и Бахрейном останется закрытым на ближайшие 12 часов. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

«Авиационные власти Катара, Бахрейна и Кувейта оставили закрытым воздушное пространство до 16:00 по всемирному времени (19:00 по московскому)», — заявил собеседник журналистов.

Источник отметил, что ограничения действуют с утра 28 февраля. Сначала собирались возобновить полеты с 07:00 по московскому времени, но с учетом обстановки запрет вновь продлили.

Ранее в аэропорту Шереметьево приземлился первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби. Авиакомпания S7 заявила, что начнет вывозные рейсы из Дубая с 3 марта. Первый полет — в Новосибирск.

Также перевозчик запросил разрешение на вылет из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта. Сначала полетят пассажиры с детьми, которые должны были отправиться в Россию 28 февраля.