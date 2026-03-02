В Москве приземлился первый за трое суток самолет из Абу-Даби

Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно прибыло в Шереметьево в 21:08 по московскому времени», — отметили в сообщении.

По информации аэропорта, все службы в полной мере выполняют обслуживание самолета и пассажиров.

Авиакомпания S7 сообщила, что с 3 марта начинает вывозные рейсы из Дубая. Первый рейс — в Новосибирск.

«В связи с частичным открытием воздушного пространства ОАЭ авиакомпания S7 Airlines приступает к выполнению вывозных рейсов», — сообщили в пресс-службе.

Вылет назначен на 3 марта в 18:00 по местному времени. Полет будет выполнять Airbus A321, судно осуществит техническую посадку в Анталье для дозаправки.

Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3,4 и 5 марта, и в Новосибирск 4 и 5 марта.

В первую очередь полетят пассажиры с детьми, которые должны были улететь из ОАЭ 28 февраля. Пассажирам рекомендовали отслеживать информацию о рейсах.