Воздушное пространство Ирана закрыли до 22 марта

Власти Ирана продлили запрет на полеты над территорией страны до 22 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени (11:30 по московскому времени — прим. ред.) воскресенья, 22 марта», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что исключение составят полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы для поиска и спасения, которые осуществляются по специальным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

Запрет на полеты вводили до утра 15 марта.

«Теперь он продлен на неделю», — подчеркнул источник.

Он напомнил, что воздушное пространство Ирана закрыли 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию. В результате ударов пострадали крупнейшие города Ирана, включая Тегеран.

Ранее Иран выдвинул два условия, на которых готов рассматривать завершение боевых действий. Исламская Республика требует от США компенсации за весь причиненный ущерб и вывод американских военных из акватории Персидского залива.