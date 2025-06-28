«Воздержусь». Немецкий канцлер объяснил нежелание говорить с Путиным

Мерц связал ухудшение ситуации на Украине с беседами западных лидеров с Путиным

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц связал эскалацию на Украине со звонками российскому президенту Владимиру Путину со стороны западных лидеров. Такое мнение политик высказал в интервью для Süddeutsche Zeitung .

Канцлер рассказал, что недавно с визитом в российскую столицу прилетал глава кабинета министров Венгрии Виктор Орбан.

Звонил российскому лидеру и предшественник Мерца на посту канцлера Германии Олаф Шольц.

В результате, по мнению Фридриха Мерца, ситуация на линии боевого соприкосновения только ухудшилась для Украины.

«Если это результат таких переговоров, я бы от них воздержался», — констатировал политик.

В том же интервью Мерц рассказал Süddeutsche Zeitung о своих отношениях с президентом США, надеждах на Украину и термине «грязная работа».

Он также объяснил, почему он хочет, чтобы СДПГ снова набрала более 20 процентов на грядущих выборах.

Ранее в июне посла Германии вызвали в МИД России.