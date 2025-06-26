Посла Германии в Москве Алекса Ламбсдорфа в ближайшее время вызовут в МИД РФ. Ему сообщат о мерах, которые Россия примет в ответ на действия Берлина против российских журналистов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином», — сказала она.

Действия властей Германии в отношении российских журналистов и СМИ вызывают крайнее возмущение. Дипломат подчеркнула, что это проявление цинизма и нарушение обязательств. Власти Германии продолжают притеснять аккредитованных российских журналистов. Они используют различные формы давления, травлю и пропаганду, чтобы создать негативное отношение к российским СМИ.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что последствия коснулись не только СМИ и журналистов, но и их близких.

«Делается все, чтобы любыми способами вынудить корреспондентов досрочно прекратить использование ими своих профессиональных обязанностей и покинуть Германию», — подчеркнула Захарова.

Германия активно продвигает абсурдные концепции под предлогом мнимой «российской угрозы». Об этом сообщило издание Strategic Culture. ФРГ планирует улучшить инфраструктуру гражданской обороны. Это связано с усилением милитаризации среди союзников по НАТО.