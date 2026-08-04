ВОЗ зарегистрировала 1,6 тысячи умерших от Эболы в ДРК

Более 1,6 тысяч человек умерли в Демократической Республике Конго с начала вспышки лихорадки Эбола. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич, его процитировал ТАСС.

«По состоянию на 1 августа 3 748 подтвержденных случаев, из них 1 657 подтвержденных летальных исходов», — отметил Яшаревич на брифинге в Женеве.

Он добавил, что эпидемия продолжает распространяться.

Для борьбы с ней необходима дополнительная поддержка: финансы, лечебные мощности, группы полевых исследователей, бригады по безопасному захоронению умерших и работники на местах.

В июле гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что количество случаев заражения Эболой может быть вдвое больше официально подтвержденного. Более точным подсчетам мешает продолжающийся активный конфликт, из-за которого медики не могут проникнуть во все пострадавшие районы.