Число случаев заражения Эболой может быть в 2 раза больше официального

Количество случаев заражения Эболой, вероятно, вдвое больше официально подтвержденных 2,5 тысячи случаев. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в своих соцсетях.

«Поскольку отсутствие безопасности и продолжающийся активный конфликт ограничивают доступ к пострадавшим районам, предполагается, что фактическое число заболевших может быть более чем вдвое выше», — сообщил глава ВОЗ.

С начала вспышки в мае выздоровели около 500 человек, при этом уже более тысячи умерли от Эболы. По словам Гебрейесуса, система отслеживания контактов охватывает около 80% выявленных контактных лиц. Несмотря на значительный прогресс, темпы распространения вспышки опережают меры реагирования.

Недавно эпидемиолог Никифоров рассказал, что Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при очень близком контакте.