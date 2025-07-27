ВОЗ зафиксировала пик смертности от недоедания в Газе

Проблема недоедания в секторе Газа приобрела опасный характер: в июле зафиксировали всплеск смертности. Об этом стало известно из отчета Всемирной организации здравоохранения .

«Из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в июле, в том числе 24 ребенка в возрасте до пяти лет, один ребенок старше пяти лет и 38 взрослых», — приводится в документе.

Большинство из госпитализированных умерли уже по прибытии в больницы, либо после появления признаков серьезного истощения.

Также в заявлении указывается, что за первые недели июля госпитализировали более пяти тысяч детей с недоеданием, 18% из них в тяжелом состоянии. Также сильно страдают беременные и кормящие женщины — 40% из них голодают.

Предотвратить кризис возможно, однако пока Израиль блокирует поставки гуманитарной помощи, много людей умирает.

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