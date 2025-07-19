«Цивилизационное столкновение». Почему конфликты на Ближнем Востоке не заканчиваются

Ближний Восток не перестает полыхать, взрывы не стихают, а громкие и радикальные заявления от правителей стран региона стабильно появляются в лентах СМИ. Оказалось, что дело не только в территориях и ресурсах. Политолог Наталья Елисеева рассказала ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву, из-за чего Ближний Восток не может жить в мире и согласии.

«Контроль территории, ресурсы — это все понятно. А есть еще исторические предпосылки. Ближний Восток полыхает не первый год. Это все происходит много-много лет. Здесь еще есть определенное цивилизационное столкновение. У Израиля, например, другой цивилизационный код», — отметила она.

Политолог подчеркнула, что необходимо учитывать паттерны поведения, восприятия и историческое прошлое.

«Поэтому тут вопрос столкновения арабского исламского мира и Израиля. Безусловно, им довольно тяжело вместе существовать рядом», — добавила Елисеева.

Психология человека такова, что он слонен к конфликтам и войне. Кажется, что можно спокойно сесть и договориться, но это не так. В большой политике и международных отношениях все то же самое, но больше масштабы, заключила собеседница 360.ru.

Ранее научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Григорий Лукьянов заявил, что происходящий в Сирии хаос выгоден Израилю. Сложившаяся ситуация не дает возникнуть новой военнополитической силе.