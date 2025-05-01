ВОЗ сообщила о масштабном сбое в финансировании здравоохранения

Мир столкнулся с крупнейшим за всю историю кризисом финансирования глобального здравоохранения из-за сокращения помощи со стороны США. Такое заявление на брифинге в Женеве сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы переживаем самый масштабный сбой в финансировании глобального здравоохранения за всю нашу историю», — процитировало его РИА «Новости».

Гебрейесус отметил, что ВОЗ уже много лет призывает к пересмотру глобального финансирования здравоохранения. Он подчеркнул важность самостоятельности и внутреннего финансирования.

Ранее ВОЗ провела учения с участием 15 стран на случай, если в мире возникнет новая пандемия. Ученые создали модель вспышки вымышленной смертельной болезни — «мамонтовой оспы». По легенде, пандемия началась, когда в Арктике обнаружили останки зараженного мамонта.