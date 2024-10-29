ВОЗ предупредила о разрушительных последствиях из-за запрета БАПОР в Израиле

Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) грозит разрушительными последствиями. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Он напомнил, что БАПОР создали государства — члены ООН. Глава ВОЗ назвал запрет деятельности организации Израилем недопустимым.

«Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее о запрете деятельности БАПОР в Израиле высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил, что такое решение приведет к катастрофическим последствиям и не позволит агентствам ООН помогать палестинским беженцам на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.