Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал инициативу властей Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расценив ее как катастрофу. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС.

Боррель отметил, что ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу.

«ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. <…> в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — говорится в его заявлении.

Глава евродипломатии добавил, что подобный запрет не позволит агентствам ООН помогать и защищать палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. При этом Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать БАПОР и другие агентства организации.

В Израиле комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете работы БАПОР 6 октября.

Ранее БАПОР сообщила о гибели не менее 20 человек в результате атаки армии обороны Израиля по трем школам в секторе Газа.