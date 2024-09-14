«Вот тогда все». Медведев намекнул на неядерный ответ России

Медведев: ответ России может быть и средствами в неядерном оснащении

Запад не может осознать, что терпению России, которая не принимает решения об использовании ядерного оружия, может прийти конец. Тем более что все формальные предпосылки для использования ЯО уже были, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

«Напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. <…> К тому же ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении», — пояснил он.

Отдельно Медведев высказался о ядерном конфликте, назвав его «очень плохой историей с тяжелейшим исходом». Именно поэтому, по его словам, до сих пор решение о применении ядерного оружия не принимали.

«Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например», — добавил зампред Совбеза.