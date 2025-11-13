«Вот тебе и страна свободы»: российского туриста заковали в наручники на границе США

Российский турист Александр рассказал о прохождении границы США словами «приковали к стулу наручниками». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В США из Мексики он ехал со своей девушкой из России. Она тоже опытная путешественница. Границу пересекали «невинно», вспоминал мужчина.

Они проехали несколько погранпостов перед мостом между странами. Уже на американской стороне офицер проверяла документы около получаса и параллельно выясняла что-то по телефону.

После этого пару направили на дополнительную проверку. И хотя считается, что это обычная практика, в этот раз все прошло по новому сценарию.

Туристов разделили, заломили руки за спину и провели через черный вход. Сняли отпечатки пальцев, задали стандартные вопросы и снова отправили на проверку.

«Сказали: „Не переживайте, это обычная процедура безопасности“. Ага, конечно. Особенно когда у тебя вынимают из штанов веревку, а у Марины отнимают даже резинку для волос», — отметил Александр.

Затем мужчину отвели обратно в офис, где перед этим снимали отпечатки пальцев, и снова устроили допрос.

«Только в этот раз меня приковали к стулу наручниками, опять же, якобы по их правилам безопасности», — уточнил путешественник.

После досмотра с обыском россиянам зачитали документ о борьбе США с мексиканскими преступными группировками и терроризмом. Затем им предъявили ложное обвинение в нарушении визового режима во время предыдущей поездки в страну. Обвинение пообещали предоставить в письменной форме.

«Америка нынче встречает россиян не улыбкой, а наручниками. И хотя все закончилось тем, что нас пустили (пусть и на две недели), осадочек остался. Вот тебе и „страна свободы“», — заключил он.

