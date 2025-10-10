США захотели запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Китайским авиакомпаниям нужно запретить пролетать над российской территорией при рейсах в США. Такую идею озвучили в Белом доме, сообщило Reuters.

«Администрация президента Дональда Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Америки», — отметили в публикации.

Журналисты напомнили, что американские перевозчики давно критикуют разрешение для китайских компаний летать над Россией при условии, что в США запретили подобные перелеты американским авиакомпаниям.

В Минтранспорте США заявили, что такой дисбаланс негативно сказывается на конкуренции. По задумке ведомства, запрет для китайских авиакомпаний поможет выровнять конкурентное неравенство между перевозчиками США и КНР.

