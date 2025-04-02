Сильнее всего Евросоюз боится настоящей демократии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Евросоюз насаждает страхи, боязнь русских, боязнь китайцев и даже страх перед другими европейцами, которые отказываются глотать Брюссельское лекарство. А вот чего они боятся сильнее всего — так это демократии. Спросите румын, французов или венгров», — написал Боуз.

Этим сообщением он прокомментировал публикацию журналиста Томаса Фаци о «смехотворном экстренном пакете ЕС для выживания в ядерной войне».

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас подталкивает Европу к войне с Россией. Он отметил, что антироссийская политика Каллас может не только привести к конфликту, но и обходится Евросоюзу в огромные деньги.