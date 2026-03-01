Востоковед Серенко указал на возможное развитие конфликта между Афганистаном и Пакистаном

Политолог и эксперт по Афганистану Андрей Серенко в беседе с «Ридусом» выразил мнение о возможном развитии конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Он подчеркнул, что нынешние столкновения на границе являются лишь эпизодами более сложного и запутанного процесса, разворачивающегося в регионе.

Согласно заявлению Серенко, линия Дюранда, разделяющая Афганистан и Пакистан, является искусственной границей, проведенной Великобританией в конце XIX века. Она не соответствует этническим и культурным особенностям региона, что создает постоянные предпосылки для конфликтов и споров.

Серенко отметил, что власти Афганистана, в лице движения «Талибан», используют эти столкновения для укрепления своего авторитета и поддержки среди населения. Однако в случае масштабного вооруженного конфликта и продолжительной войны режим талибов может столкнуться с большими трудностями, связанными с отсутствием ресурсов и слабостью армии.

В долгосрочной перспективе необходим поиск путей к урегулированию ситуации, что позволит избежать дальнейшего обострения конфликта и обеспечить стабильность и безопасность в регионе.