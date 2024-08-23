Востоковед рассказал, почему Иран медлит с израильской «операцией возмездия»

Востоковед Багдасаров: Иран не стал атаковать Израиль из-за отношений с США

Часть правящей элиты Ирана надеется наладить отношения с США, поэтому медлит с ударом по Израилю. Об этом РИА «Новости» заявил Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он предположил, что Корпус стражей исламской революции уступил той части элиты, что представляет «партию мира». По его словам, Иран будет пытаться восстановить диалог с американской стороной.

«В свою очередь, американские демократы сильно расстроятся, если Иран нападет на Израиль до выборов президента США», — указал политолог.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху продолжит обещать разгромить ХАМАС. Он указал, что ЦАХАЛ в ближайшее время не сможет этого сделать, несмотря на заверения руководства.

«Он все еще очень далек от этой цели», — подчеркнул востоковед.

Ранее политолог Каринэ Геворгян предположила, что Иран ударит по Израилю после 24 августа. Она добавила, что атака из-за убийства одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании будет гораздо мощнее той, что была весной.