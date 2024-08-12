Политолог Геворгян высказала предположение, что Иран может атаковать Израиль после 24 августа

Иран пока медлит с ударом по Израилю за убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, но это может произойти после 24 августа. Такое предположение «Ридусу» высказала политолог Каринэ Геворгян.

Эксперт считает, что иранские власти планируют нанести более мощный удар, чем они наносили этой весной.

«Судя по всему, сценарий этот расписан, поскольку интенсивность ударов по Израилю со стороны Ливана обращает на себя пристальное внимание», — сказала она.

После 24 августа закончится Арбаин — поминки по имаму Хусейну, который погиб в 680 году в битве с войском халифа Язида, пояснила Геворгян.

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