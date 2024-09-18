Востоковед назвал цель взрыва пейджеров в Ливане

Целью взрыва пейджеров в Ливане было «охладить пыл» шиитского движения «Хезболла». Такое мнение высказал в беседе с kp.ru старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Эксперт отметил, что за такой технологичной операцией, скорее всего, стоят израильские спецслужбы, которые «мастера использовать нестандартные решения».

«Цель — охладить пыл руководства „Хезболлы“, предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — поделился мнением Чупрыгин.

Взорвавшиеся пейджеры содержали около 20 граммов взрывчатого вещества, заявили журналистам источники в ливанских службах безопасности. Эту партию устройств связи ввезли в Ливан пять месяцев назад.