«Восточный щит». Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы | 360°

Мир 18 мая 2024, 22:47 «Восточный щит». Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы Bloomberg: Польша вложит 2,5 миллиарда долларов в укрепление восточной границы РИА «Новости»

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Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, <…> работы мы уже начали», — отметил политик.

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По его словам, речь идет о строительстве оборонительных укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

Национальный план по модернизации защитной линии получил название «Восточный щит».

Ранее Туск призвал ЕС помочь с финансированием в создании фортификационных сооружений на востоке страны. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы всего европейского блока.