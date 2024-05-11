Туск попросил у ЕС денег на укрепление границы Польши с Белоруссией | 360°

11 мая 2024, 12:00
Туск попросил у ЕС денег на укрепление границы Польши с Белоруссией
Польша начала укреплять границу с Белоруссией
Польша начала укреплять границы с Белоруссией и Украиной, заявил премьер-министр страны Дональд Туск после встречи с польскими военными. Его слова передал телеканал TVP Info.
«Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, речь идет о фортификации во многих измерениях. Мы будем информировать общественность», — сказал глава польского правительства.
Реклама
Туск призвал ЕС помочь с финансированием. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы объединения.
Польша в 2022 году возвела заграждения на границей с Белоруссией. Это стена из стальных решетчатых блоков протяженностью 186 километров. В Варшаве пояснили, что заграждение защищает от проникновения в страну нелегалов. Проект обошелся Польше в 278 миллионов долларов.
Ранее польский судья Томас Шмидт заявил, что население республики не хочет конфликта ни с Белоруссией, ни с Россией.
Белоруссия
Евросоюз
Украина
Польша
Реклама
Реклама