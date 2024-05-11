Туск попросил у ЕС денег на укрепление границы Польши с Белоруссией | 360°

Мир 11 мая 2024, 12:00 Туск попросил у ЕС денег на укрепление границы Польши с Белоруссией Польша начала укреплять границу с Белоруссией Rafal Klimkiewicz / Global Look Press

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Польша начала укреплять границы с Белоруссией и Украиной, заявил премьер-министр страны Дональд Туск после встречи с польскими военными. Его слова передал телеканал TVP Info.

«Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, речь идет о фортификации во многих измерениях. Мы будем информировать общественность», — сказал глава польского правительства.

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Туск призвал ЕС помочь с финансированием. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы объединения.

Польша в 2022 году возвела заграждения на границей с Белоруссией. Это стена из стальных решетчатых блоков протяженностью 186 километров. В Варшаве пояснили, что заграждение защищает от проникновения в страну нелегалов. Проект обошелся Польше в 278 миллионов долларов.

Ранее польский судья Томас Шмидт заявил, что население республики не хочет конфликта ни с Белоруссией, ни с Россией.