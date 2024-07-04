Восточную Азию назвали «черной дырой демографии»

Демограф Ракша показал на карте будущую демографическую черную дыру

Фото: Freepik

Нехватка рабочих рук и низкая рождаемость в недалеком будущем станут глобальными проблемами. Особенно тяжелая ситуация может сложиться в Восточной Азии, сообщил РИА «Новости» демограф Алексей Ракша.

«Восточная Азия — будущая черная дыра в демографии всего человечества», — предупредил он.

Именно в этом регионе наблюдается самая низкая рождаемость в мире. По словам демографа, исследователи нашли четыре способа решения проблемы рабочих рук. Речь идет о стимуляции рождаемости, развитии активного долголетия, замены людей роботами и миграции.

Однако приглашенные трудовые ресурсы в будущем могут стать дефицитом. Ракша выразил уверенность, что трудовые мигранты предпочтут ехать на заработки в Турцию, ОАЭ или Южную Корею. В связи с этим нужно выстроить грамотную миграционную политику, резюмировал эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести на рассмотрение законопроект о выплате в 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет. Авторы инициативы заявили, что материальное положение матерей при этом не должно иметь значения.

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