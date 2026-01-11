Восьмерых индусов задержали по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки

В индийском штате Гуджарат полиция задержала восьмерых мужчин по обвинению в жестоком групповом изнасиловании 15-летней девушки. Об этом в субботу сообщил телеканал NDTV .

По данным издания, преступление произошло 7 января в городе Навсари. Поздно вечером трое знакомых девушке мужчин на мотоцикле схватили ее, когда она вышла из своего дома.

Они увезли ее в безлюдное место за два с половиной километра от дома. Там к ним присоединились еще пятеро сообщников, и уже все вместе они надругались над девушкой.

Родственники искали пропавшую всю ночь, не зная о случившемся. Об изнасиловании они узнали только на следующее утро, когда измученная девушка смогла вернуться домой.

Ее семья немедленно обратилась в полицию. Полиция возбудила дело, и вскоре всех подозреваемых арестовали. Семерым из задержанных примерно по 20-21 году, и еще один из преступников — несовершеннолетний.

Суд отправил всех подозреваемых под стражу на семь суток, пока идет расследование.

