Восходящую звезду американского футбола арестовали в Юте по делу об изнасиловании

Прокуратура штата Юта добилась ареста 21-летнего игрока команды Cougars Университета Бригама Янга Паркера Кингстона по делу об изнасиловании студентки. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил телеканал CBS News .

Представители прокуратуры заявили, что восходящая звезда американского футбола находится в тюрьме города Сент-Джордж без права освобождения под залог. Первое судебное заседание против спортсмена пройдет 13 февраля.

С заявлением на Кингстона обратилась 20-летняя девушка. Она заявила, что в феврале прошлого года спортсмен на нее напал и изнасиловал. Проводившие расследование криминалисты собрали достаточно доказательств для предъявления спортсмену обвинения.

В пресс-службе университета заявили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию. От дальнейших комментариев представители вуза отказались.

В прошлом сезоне Паркера Кингстона признали лучшим игроком команды. К нему присматривались крупные клубы, но теперь его спортивная карьера осталась под вопросом.

В начале февраля старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби в ходе судебного разбирательства по 38 пунктам, включая четыре случая изнасилования, отказался признать себя виновным по самым тяжким статьям. Член королевской семьи заявил, что действительно избивал пострадавших и портил их имущество, так как был в состоянии алкогольного опьянения.