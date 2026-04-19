Восемь детей погибли в результате стрельбы в американском штате Луизиана

Вооруженный мужчина открыл огонь по детям в американском городе Шривпорт, штат Луизиана. Погибли восемь человек, сообщил телеканал NBC News .

Полиция прибыла по вызову о бытовом конфликте около шести часов утра. Пресс-секретарь местного управления шерифа позднее рассказал, что стрельбу слышали рядом с домами на одной улице, затем преступник побежал в соседний квартал.

Ранения получили 10 человек, восемь из которых скончались. Возраст пострадавших — от одного года до 14 лет.

Расправившись с детьми, злоумышленник угнал автомобиль и попытался скрыться. В ходе погони преступника ликвидировали правоохранители.

Представитель полиции Кристофер Борделон сообщил, что нападавший был родственником некоторых из погибших детей. Точные мотивы преступления пока не установлены. Мэр города Том Арсено назвал случившееся «самой страшной трагедией в истории Шривпорта». Сейчас на месте происшествия работают следователи.

