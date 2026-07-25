Восемь человек с огнестрельными ранами нашли в сгоревшем доме в Мичигане

После пожара в частном доме обнаружили тела восьми человек, в том числе шести детей. ЧП произошло в штате Мичиган, об этом сообщил телеканал NBC News .

У некоторых обнаружили огнестрельные ранения. В полиции сообщили, что возраст погибших детей от пяти до 15 лет. По одной из версий, произошло массовое убийство с последующим самоубийством. Правоохранители на стали искать подозреваемых извне. Тем не менее, ситуацию назвали «сложной и запутанной».

В конце июня при стрельбе в городе Штаде в Германии погибли пять человек. неизвестный открыл огонь в молодежном центре, где размещаются оставшиеся без крыши над головой женщины с детьми. Пять человек скончались от полученных ран на месте происшествия.