При стрельбе в германском городе Штаде погибли пять человек
Полиция: при стрельбе в германском городе Штаде погибли пять человек
В городе Штаде на севере Германии пять человек погибли в результате стрельбы, одного подозреваемого задержали. Об этом сообщила газета Stern со ссылкой на данные полиции.
В ведомстве уточнили, что неизвестный открыл огонь в молодежном центре, где размещаются оставшиеся без крыши над головой женщины с детьми.
По предварительным данным, пять человек скончались на месте от полученных ран. По подозрению в массовом убийстве полиция задержала двух человек, один из которых является предполагаемым стрелком.
О причинах стрельбы ничего не известно. В каких отношениях находятся погибшие и подозреваемые в совершении преступления, тоже.
Полиция оцепила место событий и призвала граждан не приближаться к району проведения операции.
Ранее на Филиппинах подростки устроили стрельбу в старшей школе Сан-Хосе города Таклобан. В результате трое погибли, пятеро получили ранения.