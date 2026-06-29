Полиция: при стрельбе в германском городе Штаде погибли пять человек

В городе Штаде на севере Германии пять человек погибли в результате стрельбы, одного подозреваемого задержали. Об этом сообщила газета Stern со ссылкой на данные полиции.

В ведомстве уточнили, что неизвестный открыл огонь в молодежном центре, где размещаются оставшиеся без крыши над головой женщины с детьми.

По предварительным данным, пять человек скончались на месте от полученных ран. По подозрению в массовом убийстве полиция задержала двух человек, один из которых является предполагаемым стрелком.