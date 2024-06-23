Восемь человек пропали без вести в Китае после схода оползня

Лавина сошла в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа около 04:30 23 июня. Она снесла четыре жилых дома.
Всех местных жителей временно переместили в безопасные районы. На месте ЧП начали поисково-спасательную операцию и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ранее в округе прошли сильные дожди.
В Индии на текущей неделе из-за наводнений погибли минимум 11 человек. Возникший из-за непогоды оползень в том числе заживо похоронил женщину и трех ее дочерей.
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