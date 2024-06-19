Более 10 человек погибли в результате наводнений в Индии на этой неделе

В Индии на этой неделе в результате наводнений погибли не менее 11 человек. Во вторник, 18 июня, в Нью-Дели зафиксировали самую жаркую ночь за последние шесть лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как уточнил сайт kp.ru, оползень, возникший в результате непогоды, заживо похоронил под толщей земли женщину и трех ее дочерей.

Синоптики отмечают, что с марта этого года температура в Дели и соседнем штате Раджастхан подскочила до +50 градусов. Это в два раза превышает климатическую норму.

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