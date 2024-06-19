Более 10 человек погибли в результате наводнений в Индии на этой неделе
В Индии на этой неделе в результате наводнений погибли не менее 11 человек. Во вторник, 18 июня, в Нью-Дели зафиксировали самую жаркую ночь за последние шесть лет. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как уточнил сайт kp.ru, оползень, возникший в результате непогоды, заживо похоронил под толщей земли женщину и трех ее дочерей.
Синоптики отмечают, что с марта этого года температура в Дели и соседнем штате Раджастхан подскочила до +50 градусов. Это в два раза превышает климатическую норму.
Четырех женщин замуровали на кладбище под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
«Лучшая сделка». В США оценили мирный план Путина по Украине
Котлеты с пюрешкой? Чем угостили Путина на приеме Ким Чен Ына
Лишенный прав водитель сбил женщину с ребенком под Анапой
Мебель чуть не убила семью в новой квартире
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте