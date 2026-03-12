Восемь человек погибли при ударе израильского дрона по набережной Бейрута

Как минимум восемь человек погибли, еще 31 пострадал при ударе израильского беспилотника по набережной в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщило издание Al Hadath .

Атака произошла в ночь на 12 марта. Под удар дрона попал автомобиль и несколько палаток, где спали беженцы.

По предварительной информации, машина принадлежала члену ливанского шиитского движения «Хезболла».

«Число жертв израильского удара <…> увеличилось до восьми погибших, 31 человек получил ранения», — указали в материале.

Ранее стало известно, что при ударе Израиля по Ливану погибли четыре иранских дипломата. После атаки Тель-Авив обвинили в преднамеренном террористическом акте в отеле Ramada в Бейруте.