Восемь человек погибли при наводнении на севере Китая
Не меньше восьми человек стали жертвами внезапного наводнения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Еще четыре местных жителя числятся пропавшими без вести.
Наводнение произошло в туристическом лагере на территории городского округа Баян-Нур 16 августа в 17:00 по московскому времени. Попавшие в его эпицентр люди направлялись в поход.
Эвакуировать с места происшествия удалось только одного человека. Местные власти мобилизовали спасателей для поиска пропавших.
Ранее стало известно, что больше 300 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Пакистане. В последнее время в стране выпало значительно больше осадков, чем бывает в муссонный период.
