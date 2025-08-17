Восемь человек погибли при наводнении на севере Китая

Не меньше восьми человек стали жертвами внезапного наводнения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Еще четыре местных жителя числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло в туристическом лагере на территории городского округа Баян-Нур 16 августа в 17:00 по московскому времени. Попавшие в его эпицентр люди направлялись в поход.

Эвакуировать с места происшествия удалось только одного человека. Местные власти мобилизовали спасателей для поиска пропавших.

Ранее стало известно, что больше 300 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Пакистане. В последнее время в стране выпало значительно больше осадков, чем бывает в муссонный период.