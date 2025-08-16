Мощные ливни унесли жизни более 300 человек в Пакистане

Более 300 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters .

В последнее время в Пакистане выпало больше осадков, чем бывает в муссонный период. Из-за этого погибли люди, разрушились некоторые дороги и здания.

Журналисты опубликовали кадры с места ЧП. На них видно последствия наводнений – затопленные улицы и большие потоки воды. Людям приходится аккуратно ходить по улицам, чтобы не унесло течением.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Индии сильное наводнение смыло целую деревню. Стихия обрушилась с горных склонов.

Из-за потока воды разрушились дома, расположенные у подножия. Как отметили местные СМИ, под водой оказались тысячи построек, более 50 человек пропали без вести. Жертвами стихии стали как минимум четыре человека.