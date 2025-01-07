Восемь человек погибли при нападении на полицейских в Мексике

При нападении на патруль силовиков в мексиканском штате Гуанахуато погибли восемь человек. Об этом сообщило региональное министерство безопасности в соцсети Х .

«Восемь предполагаемых агрессоров погибли в результате законного и пропорционального применения силы в строгом соответствии с установленными протоколами и при соблюдении прав человека», — следует из сообщения.

При этом трое полицейских получили ранения. Перестрелка произошла в общине Буэнависта во время совместного патрулирования силами армии и полиции. Силовики изъяли на месте происшествия 12 единиц оружия, угнанный авто, мотоцикл, пикап и бронежилеты.

В октябре 2024 года в Анкаре завязалась перестрелка около объекта аэрокосмической компании TUSAŞ. Там же террорист-смертник устроил взрыв, сообщила «Национальная служба новостей».

В начале января перестрелка произошла в Вашингтоне. Полицейские заявили о четырех пострадавших. Двоих раненых доставили в больницу, сообщили «Известия».

В Набережных Челнах клиент спортивного центра выстрелил из травматического оружия в тренера по боксу. Пострадавшего пришлось прооперировать.