Восемь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере

Не менее восьми человек, в том числе один ребенок, погибли при наезде автомобиля на толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере. Об этом сообщил телеканал Global News.

Еще шесть человек пострадали, их с различными травмами доставили в больницы. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ЧП произошло во время уличного фестиваля, который проводили выходцы из Филиппин. Внедорожник влетел в пешеходов в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. Водителя машины задержали.

Ранее стало известно, что в Германии один человек погиб после наезда автомобиля на прохожих в центре города Мангейм. Пострадали еще несколько человек.

В конце прошлого года мужчина на автомобиле протаранил толпу в Магдебурге на рождественском рынке. Жертвами ЧП стали 11 человек.