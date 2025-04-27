Восемь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере
Не менее восьми человек, в том числе один ребенок, погибли при наезде автомобиля на толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере. Об этом сообщил телеканал Global News.
Еще шесть человек пострадали, их с различными травмами доставили в больницы. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
ЧП произошло во время уличного фестиваля, который проводили выходцы из Филиппин. Внедорожник влетел в пешеходов в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. Водителя машины задержали.
Ранее стало известно, что в Германии один человек погиб после наезда автомобиля на прохожих в центре города Мангейм. Пострадали еще несколько человек.
В конце прошлого года мужчина на автомобиле протаранил толпу в Магдебурге на рождественском рынке. Жертвами ЧП стали 11 человек.
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