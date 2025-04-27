Внедорожник протаранил толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие

В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, погибли люди

Автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила полиция Ванкувера в соцсети X .

«Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале», — указали представители правоохранительных органов.

ЧП произошло около шести утра по московскому времени в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. Водителя удалось задержать.

По информации The New York Post, очевидцы успели снять происходящее на видео. На кадрах видно, что подозреваемый передвигался на черном внедорожнике.

Ранее стало известно, что не меньше 20 человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Мюнхене, в их числе есть дети. Машина влетела в толпу бастующих сотрудников транспортной компании.