В Испании турист влез в чужой номер и ласкал ногу спящей женщины на глазах мужа

Отдыхавший в Испании немецкий турист пробрался в чужой номер и начал ласкать ногу спящей женщины. Об этом сообщило издание Cronica Balear .

В городе Плайя-де-Пальма полицейские задержали 23-летнего немецкого туриста по обвинению в сексуальных домогательствах. Он пробрался в чужой номер в отеле, где спали влюбленные. Там парень сел на кровать рядом со спящей женщиной и начал гладить ее ногу.

Проснувшаяся туристка увидела незнакомца и разбудила своего партнера, который и вывел немца из номера. Выяснилось, что тот живет в соседней комнате. Пара вызвала полицию. Правоохранители выяснили, что турист мог пробраться в чужой номер через перегородку, соединяющую их балконы.

«Молодой немец заявил полицейским, что не знает, как он там появился, и что он не помнит, ласкал ли он женщину», — говорится в материале.

Парня задержали, а после завершения расследования доставили в суд.

Ранее в Албании заплывший за буйки немецкий турист нырнул и попал под винт катера. Ему ампутировало ноги и порезало позвоночник.