Италия сообщила о приглашении Зеленского на саммит G7

Премьер Италии Мелоне подтвердила участие Украины в саммите G7 в июне

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила информацию об участии президента Украины Владимира Зеленского в июньском саммите G7. Об этом сообщило агентство ANSA.

По ее словам, на мероприятие прибудут дополнительно приглашенные страны и организации, в том числе Украина.

«Как минимум 15 стран и международных организаций», — ответила Мелони на вопрос журналистов.

Ранее газета Financial Times заявила о стремлении Белого дома подтолкнуть страны G7 к передаче Украине кредита на миллиарды долларов под залог замороженных российских активов. В издании отметили, что американское руководство пытается продвинуть свои идеи до начала выборов в США.

По данным газеты, инициативу о передаче средств планируют «продавить» до момента, когда президентское кресло займет Дональд Трамп. Авторы материала добавили, что в «Большой семерке» стали все больше склоняться к поддержке плана США.

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