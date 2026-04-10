Читатели японского новостного агрегатора Yahoo News Japan возмутились военному сотрудничеству своей страны с Украиной. Некоторые комментаторы отмечали, что Японии не стоило вмешиваться, другие подчеркивали, что она выбрала не ту сторону.

«Японии стоило выбрать Россию, а не НАТО. Нам предлагали заключить мирный договор, но мы выбрали другую сторону. Получили только гигантскую дыру в бюджете из-за крупных финансовых вливаний в никуда», — написал один из читателей.

Второй указал на то, что Японии «пора заключить мирный договор с Россией». Тогда они смогли бы вместе осваивать Сахалин.

Третий констатировал, что Япония «постоянно сует Украине деньги», и назвал это пособничеством.

«Эти инвестиции — вообще вопиющий факт. Не стоило нам вмешиваться, может, еще не поздно прекратить?» — рассудил он.

Еще один читатель считает, что большинство японцев даже не знают о существовании Украины, и помогать ей не стоит.

«Давайте прекратим вести идиотскую политику, которая в будущем создаст трудности для наших собственных детей и внуков», — призвал другой пользователь.

Ранее компания Terra Drone Corporation со штаб-квартирой в Токио заключила инвестсоглашение с украинским разработчиком боевых беспилотников Amazing Drones. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова расценила этот шаг как враждебный по отношению к РФ и подчеркнула, что он только затягивает боевые действия. МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест.