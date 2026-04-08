Посла Японии вызвали в МИД из-за сделки по украинским дронам

МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест из-за соглашения между японской компанией Terra Drone Corporation и украинским разработчиком боевых БПЛА. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Систематические преступные провокации со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов и мирных граждан на территории России дают нам основания рассматривать такой шаг как откровенно враждебный и наносящий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что из-за недружественной политики Токио российско-японские отношения «деградировали до беспрецедентно низкого уровня».

В МИД добавили: если Япония действительно хочет возобновить диалог, ей надо доказывать это не на словах, а конкретными делами и практическими шагами.

Ранее Захарова пригрозила Японии жестким ответом за поставки оружия на Украину.