«Вопиющее преступление». В РПЦ высказались об убийстве Чарли Кирка

Убийством консервативного активиста Чарли Кирка попытались надавить на сторонников традиционных ценностей в США. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Убийство Чарли Кирка — чудовищное, вопиющее преступление, которое совершено с целью запугать тех людей в США, которые придерживаются традиционных ценностей, прежде всего семейных ценностей», — сказал священнослужитель.

Кипшидзе добавил, что произошедшее еще и попытка поддержать ЛГБТ*-движение в США. Кирк последовательно и убедительно защищал традиционную семью, выступал против тех, кто стремился ее уничтожить в Америке и странах Западной Европы.

Представитель РПЦ пояснил, что консервативные американцы воспринимают его убийство как попытку лишить права голоса и дать «зеленый свет» тем, кто продвигает ЛГБТ*-идеологию.

Ранее в Аризоне 19-летний парень разнес стихийный мемориал, посвященный застреленному Чарли Кирку. Его задержали.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.